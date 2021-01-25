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Published by lebarmy14 on اثنين, 01/25/2021 - 15:55
توفي بتاريخ 24 / 1 / 2021 العقيد المتقاعد حليم ضو من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 24 / 1 / 2021 العقيد المتقاعد حليم ضو من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 25 / 1 / 2021 الساعة 11.00 في دار بلدة دير كوشة - الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 16.00 في بيت البلدة المذكورة أعلاه، وعلى أحد أرقام الهواتف التالية:
- زوجة العقيد المتقاعد حليم ضو (المربية امل ابو مطر): 70/373430.
- أولاده:
- الأستاذ منح: 71/540405.
- الدكتور إيهاب: 71/141677.
- الآنسة كارلا: 70/633684.
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Date:
الاثنين, يناير 25, 2021