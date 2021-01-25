توفي بتاريخ 24 / 1 / 2021 العقيد المتقاعد حليم ضو من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 25 / 1 / 2021 الساعة 11.00 في دار بلدة دير كوشة - الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 16.00 في بيت البلدة المذكورة أعلاه، وعلى أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجة العقيد المتقاعد حليم ضو (المربية امل ابو مطر): 70/373430.

- أولاده:

- الأستاذ منح: 71/540405.

- الدكتور إيهاب: 71/141677.

- الآنسة كارلا: 70/633684.