توفي بتاريخ 9 / 7 / 2022 العقيد المتقاعد سلامه سليمان سلامه من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 7 / 2022 الساعة 10.00 من مستشفى رزق – الأشرفية إلى كاتدرائية سيدة العطايا – ادما، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.30، ويوارى الثرى في مدافن العائلة العبادية – بعبدا.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00، وبتاريخ 11 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 15.30 في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أرقام الهاتف التالية:

-زوجة الفقيد السيدة جاكلين: 548391 /76.

-إبنة الفقيد السيدة منال:528560 /03.

-إبنة الفقيد السيدة ندى:306008 /03.