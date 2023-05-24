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Published by lebarmy3 on أربعاء, 05/24/2023 - 18:12
توفي في المهجر بتاريخ 20 / 5 / 2023 العقيد المتقاعد مصطفى علي حسن (860304) من ضبّاط الجيش اللبناني.
توفي في المهجر بتاريخ 20 / 5 / 2023 العقيد المتقاعد مصطفى علي حسن (860304) من ضبّاط الجيش اللبناني.
يصل الجثمان إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بتاريخ 28 / 5 / 2023 الساعة 5.00 صباحاً وينقل إلى جبانة بلدة مليخ، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته قبل صلاة الظهر ( الساعة 12.30).
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 28 ، 29 و 30 / 5 / 2023 في منزل شقيقه ( السيد طلال حسن ) الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأربعاء, مايو 24, 2023