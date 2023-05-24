توفي في المهجر بتاريخ 20 / 5 / 2023 العقيد المتقاعد مصطفى علي حسن (860304) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يصل الجثمان إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بتاريخ 28 / 5 / 2023 الساعة 5.00 صباحاً وينقل إلى جبانة بلدة مليخ، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته قبل صلاة الظهر ( الساعة 12.30).

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 28 ، 29 و 30 / 5 / 2023 في منزل شقيقه ( السيد طلال حسن ) الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.