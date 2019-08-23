توفي العقيد المتقاعد مطانيوس عيسى من ضباط الجيش المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والد زوجة العقيد الركن ايلي مسعود من لواء المشاة الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 8 /2019 الساعة 15,30 في كنيسة مار مارون – عندقت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 25 / 8 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 26 و27 / 8/ 2019 أبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 20,00 في صالون كنيسة السيدة – شكا.