توفي بتاريخ 8 / 3 / 2021 العقيد المتقاعد نمر حبيقه من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 9 / 3 / 2021 الساعة 11.00 من مؤسسة عزه لدفن الموتى (براد) – برج حمود – قرب الملعب البلدي إلى كاتدرائية القيامة – الربوة – قرنة الشهوان، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة دار العبور – بيت الشعار.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

-زوجة العقيد المتقاعد نمر حبيقة السيدة رندلى:741084 /03.

-إبنه المهندس ايلي:260200 /70.

-إبنه المهندس ميشال:770504 /03.

-إبنته جويل:683707 /03.