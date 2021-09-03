- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 03/09/2021 - 13:19
توفي بتاريخ 8 / 3 / 2021 العقيد المتقاعد نمر حبيقه من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 8 / 3 / 2021 العقيد المتقاعد نمر حبيقه من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 9 / 3 / 2021 الساعة 11.00 من مؤسسة عزه لدفن الموتى (براد) – برج حمود – قرب الملعب البلدي إلى كاتدرائية القيامة – الربوة – قرنة الشهوان، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة دار العبور – بيت الشعار.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
-زوجة العقيد المتقاعد نمر حبيقة السيدة رندلى:741084 /03.
-إبنه المهندس ايلي:260200 /70.
-إبنه المهندس ميشال:770504 /03.
-إبنته جويل:683707 /03.
Ar
Date:
الاثنين, مارس 8, 2021