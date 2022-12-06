توفي بتاريخ 12 /6 /2022 العقيد المتقاعد يوسف عبود من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 13 /6 /2022 الساعة 8,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس – عيدمون – عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته 16,00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 13 /6 /2022 قبل الدفن وبعده، إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00، وبتاريخ 14 /6 /2022 ابتدء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 15,00 لغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.