توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٠ العقيد المهندس المتقاعد عمر حمد (۸۳۰٦۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٠ الساعة ١٧:٠٠ في مسجد برج أبي حيدر، ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل آل طيارة الكائن في نزلة مستشفى المقاصد - بناية خليفة ومدني - الطابق ٦ وبتاريخي ۱۱ و٢٠٢٤/٨/١٢ للرجال والنساء من العصر وحتى المغرب في خلية مسجد حمد، أو عبر الاتصال بابنه السيد عبد على رقم الهاتف الخلوي: ٧٨/٩٨٦٧٥٠.