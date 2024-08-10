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Published by lebarmy3 on سبت, 08/10/2024 - 16:17
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٠ العقيد المهندس المتقاعد عمر حمد (۸۳۰٦۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٠ العقيد المهندس المتقاعد عمر حمد (۸۳۰٦۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٠ الساعة ١٧:٠٠ في مسجد برج أبي حيدر، ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل آل طيارة الكائن في نزلة مستشفى المقاصد - بناية خليفة ومدني - الطابق ٦ وبتاريخي ۱۱ و٢٠٢٤/٨/١٢ للرجال والنساء من العصر وحتى المغرب في خلية مسجد حمد، أو عبر الاتصال بابنه السيد عبد على رقم الهاتف الخلوي: ٧٨/٩٨٦٧٥٠.
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Date:
السبت, أغسطس 10, 2024