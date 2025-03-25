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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 03/25/2025 - 07:07
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ العقيد المهندس المتقاعد عمر سليمان (۸۰۰۱۹٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥ الساعة ۱۰:۳۰ من أمام مستشفى أوتيل ديو إلى مسجد الخاشقجي، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۲:۰۰ ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخَي ۲٦ و۲۰۲٥/۳/۲۷ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في منزل الفقيد الكائن في بدارو - بجانب المستشفى العسكري المركزي، أو عبر الاتصال بشقيقه السيد عماد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٤١٧١٠.
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Date:
الثلاثاء, مارس 25, 2025