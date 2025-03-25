توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤ العقيد المهندس المتقاعد عمر سليمان (۸۰۰۱۹٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥ الساعة ۱۰:۳۰ من أمام مستشفى أوتيل ديو إلى مسجد الخاشقجي، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۲:۰۰ ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخَي ۲٦ و۲۰۲٥/۳/۲۷ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في منزل الفقيد الكائن في بدارو - بجانب المستشفى العسكري المركزي، أو عبر الاتصال بشقيقه السيد عماد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٤١٧١٠.