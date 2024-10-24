العلاقات الأميريكية - الصينية:من التعاون ألى التنافس فالاستقرار الحذر

العدد 127 - تشرين الأول 2024
العلاقات الأميريكية - الصينية:من التعاون ألى التنافس فالاستقرار الحذر
إعداد: العميد الركن البحري جورج الدرزي