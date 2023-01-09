توفي بتاريخ 1 / 9 / 2023 العميد الإداري اشرف كباره (920140) من أركان الجيش للتجهيز.

ينقل الجثمان بتاريخ 2/ 9/ 2023 الساعة 9.00 من مستشفى هيكل الى منزله الكائن في المعرض - بناية الحلاب - بجانب جمعية سنابل النور - الطابق السابع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر في مسجد الأمير طينال – طرابلس ويوارى الثرى في مدافن الرحمة - أبي سمرا.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في العنوان المذكور أعلاه، وبتاريخي 3و4/ 9/ 2023 إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الوفاء – الضم والفرز – طرابلس.