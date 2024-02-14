توفي بتاريخ 14 / 2 / 2024 العميد الإداري المتقاعد ابراهيم كعيكاتي (830285) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 15 / 2 / 2024 الساعة 10,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى جامع برج أبو حيدر، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر، ثم يوارى الثرى في مقبرة الأوقاف الإسلامية – قصقص.

تقبل التعازي بتاريخي 16 و 17 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في المركز الإسلامي بجانب مسجد زقاق البلاط، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف: