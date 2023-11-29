توفي بتاريخ 29 / 11 / 2023 العميد الإداري المتقاعد الياس سيقلي (600041) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 30 / 11 / 2023 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي الى كنيسة سيدة البشارة العجائبية – بعبدا حيث يقام المأتم الساعة 12.30 ثم ينقل بعدها إلى بلدته المية و مية – الجنوب ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 29 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.30، وبتاريخ 1 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بإبنه فرانسوا على رقم الهاتف: 732713 / 79.