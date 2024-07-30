توفي بتاريخ ۲۰۲٤/٧/٣٠ العميد الإداري المتقاعد رباح مجري (۹۲۰۱۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١ الساعة ۱۱:٣۰ من الطبابة العسكرية إلى جامع البساتنة - دوار شاتيلا حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة - الحرج.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في الحازمية - شارع زحيمي - بناية ٥٠٧٧ - الطابق الثالث وبتاريخي ١ و٢٠٢٤/٨/٢ ما بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة مسجد عائشة بكار - المركز الإسلامي.