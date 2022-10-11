توفي بتاريخ 18 / 11 / 2022 العميد الإداري المتقاعد علي فواز من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 8 / 11 / 2022 الساعة 11,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة تبنين، حيث يقام المأتم بذات التاريخ الساعة 15,00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 13 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 9,30 ولغاية الساعة 10,30 في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام الهواتف التالية:

صهره السيد علي منصور: 03/395122.

إبنته ليلى: 03/208578.

إبنته هبة: 76/464467.

إبنته علا: 76/162985.