توفي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ العميد الإداري المتقاعد ماهر الحلبي (۷۳۰۰۰۱) شقيق العميد الركن المتقاعد مازن الحلبي (٧٥٠٠٤٩) وإبن العقيد المتقاعد المتوفي محمد الحلبي (٣٦۰۰۰۲) جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢ الساعة ١٣.٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى مسجد الخاشقجي حيث يُقام المأتم الساعة ١٤.٣٠.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة محي الدين البرغوث - مسجد الخاشقجي - قصقص ويومي السبت والأحد بتاريخي ١٣ و۲۰۲٥/١٢/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة الرابية الكائنة في فندق الحبتور - بيروت، أو عبر الاتصال بالسيد مكرم إبن العميد الإداري المتقاعد المتوفي ماهر الحلبي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٣٦٩٧٨.