توفي في المهجر بتاريخ 16 / 9 / 2022 العميد الإداري المتقاعد ناجي عرموني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 9 / 2022 في كندا.

يقام قداس وجناز بتاريخ 18 / 9 / 2022 الساعة 12.00 في كنيسة مار نقولا – الأشرفية.

تقبل التعازي بعد القداس والجناز ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

زوجة الفقيد السيدة دانيال: 16139149147+.

إبن الفقيد السيد إيلي: 16139151133+.

إبنة الفقيد السيدة جاكلين: 351371 / 03.

إبنة الفقيد السيدة نانسي: 949270 / 70.