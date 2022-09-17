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Published by lebarmy16 on سبت, 09/17/2022 - 17:01
توفي في المهجر بتاريخ 16 / 9 / 2022 العميد الإداري المتقاعد ناجي عرموني من ضباط الجيش اللبناني.
توفي في المهجر بتاريخ 16 / 9 / 2022 العميد الإداري المتقاعد ناجي عرموني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 9 / 2022 في كندا.
يقام قداس وجناز بتاريخ 18 / 9 / 2022 الساعة 12.00 في كنيسة مار نقولا – الأشرفية.
تقبل التعازي بعد القداس والجناز ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- زوجة الفقيد السيدة دانيال: 16139149147+.
- إبن الفقيد السيد إيلي: 16139151133+.
- إبنة الفقيد السيدة جاكلين: 351371 / 03.
- إبنة الفقيد السيدة نانسي: 949270 / 70.
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Date:
السبت, سبتمبر 17, 2022