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Published by lebarmy16 on اثنين, 03/22/2021 - 21:35
توفي بتاريخ 22 / 3 / 2021 العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 22 / 3 / 2021 العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 23 / 3 / 2021 الساعة 9.00 من مستشفى اللبناني الجعيتاوي, إلى بلدة جبرايل-عكار, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
شقيقه جورج: 386194 / 03.
شقيقه فؤاد: 327960 / 70.
شقيقته منى: 705497 / 03.
العقيد الركن خالد مجلي(إبن شقيقة العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس): 756365 / 03.
Ar
Date:
الاثنين, مارس 22, 2021