توفي بتاريخ 22 / 3 / 2021 العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 23 / 3 / 2021 الساعة 9.00 من مستشفى اللبناني الجعيتاوي, إلى بلدة جبرايل-عكار, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

شقيقه جورج: 386194 / 03.

شقيقه فؤاد: 327960 / 70.

شقيقته منى: 705497 / 03.

العقيد الركن خالد مجلي(إبن شقيقة العميد الركن الطيار المتقاعد ايلي يونس): 756365 / 03.