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Published by lebarmy2 on اثنين, 12/25/2023 - 14:04
توفي بتاريخ 24 / 12 /2023 العميد الركن الطيار المتقاعد فؤاد الحسامي 530022 من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 24 / 12 /2023 العميد الركن الطيار المتقاعد فؤاد الحسامي 530022 من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 25 / 12 /2023 الساعة 13.00 ويوارى الثرى في جبانة المقاصد – قصقص – بيروت.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:
- زوجة الفقيد السيدة نهى الحسامي: 512945 /03.
- إبنة الفقيد السيدة سيلفيا الحسامي: 308001 /03.
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Date:
الاثنين, ديسمبر 25, 2023