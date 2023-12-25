توفي بتاريخ 24 / 12 /2023 العميد الركن الطيار المتقاعد فؤاد الحسامي 530022 من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 25 / 12 /2023 الساعة 13.00 ويوارى الثرى في جبانة المقاصد – قصقص – بيروت.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:

- زوجة الفقيد السيدة نهى الحسامي: 512945 /03.

- إبنة الفقيد السيدة سيلفيا الحسامي: 308001 /03.