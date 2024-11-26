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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/26/2024 - 08:17
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ العميد الركن الطيار المتقاعد ميشال معيكي (٦٣٠٠٠٢) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ العميد الركن الطيار المتقاعد ميشال معيكي (٦٣٠٠٠٢) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦ الساعة ۱۰:۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون - الجميزة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥:٠٠.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
•السيدة مارسيل معيكي زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد ميشال معيكي: ٠٣/٤٤١٥٤٤.
•السيد مارك معيكي ابن العميد الركن الطيار المتقاعد ميشال معيكي: ٠٣/٤٤١١٣٣.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 26, 2024