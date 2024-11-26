توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ العميد الركن الطيار المتقاعد ميشال معيكي (٦٣٠٠٠٢) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦ الساعة ۱۰:۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون - الجميزة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥:٠٠.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

•السيدة مارسيل معيكي زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد ميشال معيكي: ٠٣/٤٤١٥٤٤.

•السيد مارك معيكي ابن العميد الركن الطيار المتقاعد ميشال معيكي: ٠٣/٤٤١١٣٣.