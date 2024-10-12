توفي بتاريخ ٢٠٢٤/۱۰/۱۲ العميد الركن القيّم البحري المتقاعد جورج عازار (٧٤٠٠٥٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣ من مستشفى جزين الحكومي إلى كنيسة دير سيدة مشموشة - جزين حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٦:٠٠.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بلدة مشموشة - جزين.