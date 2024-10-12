Published by lebarmy15 on سبت, 10/12/2024 - 18:38

توفي بتاريخ ٢٠٢٤/۱۰/۱۲ العميد الركن القيّم البحري المتقاعد جورج عازار (٧٤٠٠٥٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣ من مستشفى جزين الحكومي إلى كنيسة دير سيدة مشموشة  - جزين حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٦:٠٠.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بلدة مشموشة - جزين.

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Date: 
السبت, أكتوبر 12, 2024