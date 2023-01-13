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Published by lebarmy14 on جمعة, 01/13/2023 - 21:41
توفي بتاريخ 13 / 1 / 2023 العميد الركن المتقاعد أحمد تمساح من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 14 / 1 / 2023 الساعة 13,00 من مستشفى الزهراء إلى مسجد البساتنة، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14,30 في المسجد المذكور ويوارى الثرى في مقبرة الأوقاف الجديدة.
تقبل التعازي بتاريخي 15 و 16 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,30 ولغاية الساعة 18,00 في نادي خريجي الجامعة الأميركية – أول شارع الحمراء، أو عبر الإتصال بزوجته السيدة ليلى العريس على رقم الهاتف: 03/759292.
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Date:
الجمعة, يناير 13, 2023