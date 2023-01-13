توفي بتاريخ 13 / 1 / 2023 العميد الركن المتقاعد أحمد تمساح من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 14 / 1 / 2023 الساعة 13,00 من مستشفى الزهراء إلى مسجد البساتنة، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14,30 في المسجد المذكور ويوارى الثرى في مقبرة الأوقاف الجديدة.

تقبل التعازي بتاريخي 15 و 16 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,30 ولغاية الساعة 18,00 في نادي خريجي الجامعة الأميركية – أول شارع الحمراء، أو عبر الإتصال بزوجته السيدة ليلى العريس على رقم الهاتف: 03/759292.