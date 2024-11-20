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Published by lebarmy3 on أربعاء, 11/20/2024 - 21:01
تقبل التعازي بتواريخ ۲۱، ٢٢ و٢٠٢٤/١١/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في منزل الفقيد الكائن في عبرا - مقابل أفران شمسين - بناية حبيب ناصر، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ العميد الركن المتقاعد أحمد قاسم (۷٦۰۰۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠.
تقبل التعازي بتواريخ ۲۱، ٢٢ و٢٠٢٤/١١/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في منزل الفقيد الكائن في عبرا - مقابل أفران شمسين - بناية حبيب ناصر، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
شقيقه حسن: ۰۳/۹۷۱۹۳٥.
زوجته: ۷۰/۲٥۱۰۱۰.
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 20, 2024