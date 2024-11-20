توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ العميد الركن المتقاعد أحمد قاسم (۷٦۰۰۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠.

تقبل التعازي بتواريخ ۲۱، ٢٢ و٢٠٢٤/١١/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في منزل الفقيد الكائن في عبرا - مقابل أفران شمسين - بناية حبيب ناصر، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

شقيقه حسن: ۰۳/۹۷۱۹۳٥.

زوجته: ۷۰/۲٥۱۰۱۰.