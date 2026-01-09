توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٩ العميد الركن المتقاعد أديب بو غانم (٦۱۰۰۱۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ الساعة ۱۱.۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الرملية - عاليه حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٤.٠٠ في دار البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافنها.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في دار البلدة، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/١/١١ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة رابيه هول - حبتور - سن الفيل ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٢ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في دار طائفة الموحدين الدروز - فردان، أو عبر الاتصال بابن الفقيد السيد روني بو غانم على رقم الهاتف: ۰۳/۸۹۰۷۳۱.