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Published by lebarmy12 on سبت, 12/22/2018 - 16:12
توفي بتاريخ 22 / 12 / 2018 العميد الركن المتقاعد ألبر منير من ضباط الجيش اللبناني والد العميد الركن مارون منير من ضباط المديرية العامة للإدارة.
ينقل الجثمان بتاريخ 23 / 12 / 2018 الساعة 9,00 من المستشفى العسكري المركزي مار الياس – الطوق – حارة الراسية – زحلة ، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15,00 ، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 24 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 27 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار الياس – أنطلياس.
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Date:
السبت, ديسمبر 22, 2018