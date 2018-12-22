توفي بتاريخ 22 / 12 / 2018 العميد الركن المتقاعد ألبر منير من ضباط الجيش اللبناني والد العميد الركن مارون منير من ضباط المديرية العامة للإدارة.

ينقل الجثمان بتاريخ 23 / 12 / 2018 الساعة 9,00 من المستشفى العسكري المركزي مار الياس – الطوق – حارة الراسية – زحلة ، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15,00 ، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 24 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 27 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار الياس – أنطلياس.