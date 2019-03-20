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Published by lebarmy5 on أربعاء, 03/20/2019 - 22:42
يُنقل الجثمان بتاريخ 21/3/2019 الساعة 9.45 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة لورد- فرن الشباك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة- أبي سمراء- طرابلس.
توفي بتاريخ 19 /3 /2019 العميد الركن المتقاعد أنطونيوس صوان من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ 21/3/2019 الساعة 9.45 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة لورد- فرن الشباك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة- أبي سمراء- طرابلس.
تُقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00، وبتاريخي 22 و23 /3 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، في صالون كنيسة سيدة لورد- فرن الشباك.
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Date:
الأربعاء, مارس 20, 2019