توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٤ العميد الركن المتقاعد إبراهيم غصن (۸۰۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥ الساعة ۹.۳۰ من مستشفى سيدة لبنان - جونيه إلى كنيسة مار شربل - أدونيس - جبيل.

يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في كنيسة الشهيدة مورا (مارتمورا) القبيات - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ٩.٣٠ في كنيسة مار شربل - أدونيس ومن الساعة ١١.٠٠ لغاية الساعة ١٧.٠٠ في كنيسة الشهيدة مورا - القبيات ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس، أو عبر الاتصال بشقيق الفقيد على رقم الهاتف: ۷۰/۱۰۰۳۸۹.