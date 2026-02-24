- En
Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 02/24/2026 - 15:12
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٤ العميد الركن المتقاعد إبراهيم غصن (۸۰۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥ الساعة ۹.۳۰ من مستشفى سيدة لبنان - جونيه إلى كنيسة مار شربل - أدونيس - جبيل.
يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في كنيسة الشهيدة مورا (مارتمورا) القبيات - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ٩.٣٠ في كنيسة مار شربل - أدونيس ومن الساعة ١١.٠٠ لغاية الساعة ١٧.٠٠ في كنيسة الشهيدة مورا - القبيات ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس، أو عبر الاتصال بشقيق الفقيد على رقم الهاتف: ۷۰/۱۰۰۳۸۹.
