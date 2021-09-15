توفي بتاريخ 13 / 9 / 2021 العميد الركن المتقاعد إيلي ناصيف من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 16 / 9 / 2021 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة التلة- دير القمر, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه, وبتاريخ 17 / 9 / 2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع- شارع سامي الصلح- بدارو, أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

-زوجة الفقيد سهى صبحي جباره: 464566 / 03.

-إبن الفقيد المهندس فادي: 0033683718515.

-الدكتورة ماريز: 769706 / 71.