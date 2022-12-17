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Published by lebarmy4 on سبت, 12/17/2022 - 18:05
توفي بتاريخ 17 / 12 / 2022 العميد الركن المتقاعد ابراهيم بحسون من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 18 / 12 / 2022 الساعة 8.00 من منزله الكائن في محلة بئر حسن – مدخل السفارة الإيرانية – بالقرب من حسينية برجاوي – بناية خنافر – الطابق الثالث إلى بلدته شحور – صور حيث سيقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 19 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الجناح – قرب المديرية العامة لأمن الدولة.
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Date:
السبت, ديسمبر 17, 2022