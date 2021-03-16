- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 03/16/2021 - 00:14
توفي بتاريخ 15 /3 /2021 العميد الركن المتقاعد احمد القعقور من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 15 /3 /2021 العميد الركن المتقاعد احمد القعقور من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 16 /3 /2021 الساعة 8,00 من المستشفى العسكري المركزي، الى بلدة بعاصير – الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر في مسجد عمر بن الخطاب، ويوارى الثرى في جبانة بعاصير الجديدة.
تقبل التعازي عبرالاتصال على احد ارقام الهواتف التالية:
- ابن الفقيد السيد وليد: 337357 /71.
- العقيد الركن انيس القعقور من لواء المشاة العاشر على رقم الهاتف: 891923 /03
Ar
Date:
الاثنين, مارس 15, 2021