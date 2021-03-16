توفي بتاريخ 15 /3 /2021 العميد الركن المتقاعد احمد القعقور من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 16 /3 /2021 الساعة 8,00 من المستشفى العسكري المركزي، الى بلدة بعاصير – الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر في مسجد عمر بن الخطاب، ويوارى الثرى في جبانة بعاصير الجديدة.

تقبل التعازي عبرالاتصال على احد ارقام الهواتف التالية:

- ابن الفقيد السيد وليد: 337357 /71.

- العقيد الركن انيس القعقور من لواء المشاة العاشر على رقم الهاتف: 891923 /03