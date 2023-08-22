توفي بتاريخ 22/ 8 /2023 العميد الركن المتقاعد احمد الوني ( 800145) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 23 / 8 / 2023 الساعة 9,00 من مستشفى البير هيكل – الكورة إلى جبانة بلدة مزرعة بلدة – عكار , حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة مسجد الرحمن الضناوي – طرابلس , أو عبر الإتصال بإبنه (اسامة) على رقم الهاتف: 050701 /03 .