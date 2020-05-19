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Published by lebarmy16 on أربعاء, 05/20/2020 - 07:24
توفي بتاريخ 19 / 5 / 2020 العميد الركن المتقاعد البير كرم من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 19 / 5 / 2020 العميد الركن المتقاعد البير كرم من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 5 / 2020 الساعة 13.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة المخلص–الغباطية-جزين حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.
تقبل التعازي قبل الدفن و بعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وعلى رقم هاتف زوجة العميد المتقاعد المتوفى ( 335303 / 03 ).
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Date:
الثلاثاء, مايو 19, 2020