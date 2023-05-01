توفي بتاريخ 5 / 1 / 2023 العميد الركن المتقاعد الشيخ خازن وهيبه الخازن من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 1 / 2023 الساعة 11.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار يوحنا المعمدان – عشقوت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكاتدرائية المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 6 و 7 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه.