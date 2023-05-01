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Published by lebarmy16 on خميس, 01/05/2023 - 19:55
توفي بتاريخ 5 / 1 / 2023 العميد الركن المتقاعد الشيخ خازن وهيبه الخازن من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 5 / 1 / 2023 العميد الركن المتقاعد الشيخ خازن وهيبه الخازن من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 1 / 2023 الساعة 11.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار يوحنا المعمدان – عشقوت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكاتدرائية المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ 6 و 7 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, يناير 5, 2023