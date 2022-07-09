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Published by lebarmy3 on أربعاء, 09/07/2022 - 16:32
توفي بتاريخ 6 / 9 / 2022 العميد الركن المتقاعد امين العياص من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ 8 / 9 / 2022 الساعة 7:30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الجاهلية - الشوف حيث يقام المأتم الساعة 12.00 في دار البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 9 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 16:00 ولغاية الساعة 19:00 في الطابق العلوي لدار البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 16:00 ولغاية الساعة 19:00 في القاعة الإجتماعية - الشويفات - حي العمروسية أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:
- زوجته (ربيعة الحلبي):70/416683.
- إبنته (سوسن): 70/049738.
- إبنته (سمر): 03830090.
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Date:
الأربعاء, سبتمبر 7, 2022