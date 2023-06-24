توفي بتاريخ 24 / 6 / 2023 العميد الركن المتقاعد انطوان كريدي (570030) شقيق العميد المتقاعد جورج كريدي (610044) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 26 / 6 / 2023 الساعة 11.30 من المستشفى العسكري المركزي الى كنيسة مار يوحنا المعمدان الأشرفية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة – عين الريحانة – كسروان.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة الخلاص – عين الريحانة – كسروان، وبتاريخ 27 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان - الأشرفية، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجته السيدة بربارة ضومط: 239884 / 03 .

- شقيقه العميد المتقاعد جورج كريدي: 171745 / 03 .