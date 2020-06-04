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Published by lebarmy2 on اثنين, 04/06/2020 - 12:52
توفي بتاريخ 3 / 4 /2020 العميد الركن المتقاعد انيس شعبان من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب إبراهيم شعبان من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
توفي بتاريخ 3 / 4 /2020 العميد الركن المتقاعد انيس شعبان من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب إبراهيم شعبان من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ينقل الجثمان بتاريخ 3 / 4 /2020 الساعة 10.45 من مستشفى لبيب – صيدا، حيث يوارى الثرى عقب صلاة الظهر في جبانة جبل سويد – شحيم.
تقبل التعازي على أحد رقمي الهاتف:
زوجته: 76/667411
إبنه النقيب إبراهيم شعبان 70/244936.
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Date:
الجمعة, أبريل 3, 2020