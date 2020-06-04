توفي بتاريخ 3 / 4 /2020 العميد الركن المتقاعد انيس شعبان من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب إبراهيم شعبان من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ينقل الجثمان بتاريخ 3 / 4 /2020 الساعة 10.45 من مستشفى لبيب – صيدا، حيث يوارى الثرى عقب صلاة الظهر في جبانة جبل سويد – شحيم.

تقبل التعازي على أحد رقمي الهاتف:

زوجته: 76/667411

إبنه النقيب إبراهيم شعبان 70/244936.