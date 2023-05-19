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Published by lebarmy4 on جمعة, 05/19/2023 - 12:45
توفي بتاريخ 19 / 5 / 2023 العميد الركن المتقاعد بشير زيلعى نشابه 720062 شقيق العميد الركن المتقاعد محمد زيلعى نشابه كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 19 / 5 / 2023 العميد الركن المتقاعد بشير زيلعى نشابه 720062 شقيق العميد الركن المتقاعد محمد زيلعى نشابه كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 5 / 2023 الساعة 12.00 من أمام منزله الكائن في طرابلس – شارع المئتين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر في مسجد محمود بيك – التبانة – طرابلس، ويوارى الثرى في مدافن التبانة.
تقبل التعازي بتاريخي 20 و 21 / 5 / 2023 بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة التوجيه – شارع الثقافة – طرابلس، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف:
- شقيقه العميد الركن المتقاعد محمد زيلعى نشابه: 690482 / 03.
- إبنه: 457009 / 70.
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Date:
الجمعة, مايو 19, 2023