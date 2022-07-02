توفي بتاريخ 6 /2 /2022 العميد الركن المتقاعد بهيج ابو مراد من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 8 /2 /2022 الساعة 9,00 من مستشفى الجعيتاوي إلى كنيسة القيامة للروم الارثوذكس – الحازمية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 10,00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في القرعون.

تقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الارقام التالية:

- زوجة العميد الركن المتقاعد بهيج ابو مراد (مرسال): 415168 /70.

- إبنه (المهندس غسان): 769740 /03.

- إبنته (الدكتورة غادة): 844288 /03.

- إبنته (المهندسة رانيا): 398156 /03.