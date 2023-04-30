توفي بتاريخ 30 / 4 / 2023 العميد الركن المتقاعد بهيج حنا النغيوي من ضبّاط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 2 / 5 / 2023 الساعة 08.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون - عندقت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعد الدفن لغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية، أو عبر الإتصال بزوجته السيدة نيللي عوض على رقم الهاتف: 70/278069.