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Published by Anonymous on ثلاثاء, 10/01/2019 - 20:14
توفي بتاريخ 1 / 10 /2019 العميد الركن المتقاعد بيارو سليمان من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 1 / 10 /2019 العميد الركن المتقاعد بيارو سليمان من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 2 / 10 /2019 الساعة 7.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة السيدة – عمشيت حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00، وبتاريخي 3 و 4 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, أكتوبر 1, 2019