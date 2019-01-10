توفي بتاريخ 1 / 10 /2019 العميد الركن المتقاعد بيارو سليمان من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 2 / 10 /2019 الساعة 7.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة السيدة – عمشيت حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00، وبتاريخي 3 و 4 / 10 /2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.