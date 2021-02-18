توفي بتاريخ 18 / 2 / 2021 العميد الركن المتقاعد توفيق تقي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 2 / 2021 الساعة 7.00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت، إلى حسينية بلدة كفرفيلا – النبطية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 في مدافن البلدة المذكورة.

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