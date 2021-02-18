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Published by lebarmy4 on خميس, 02/18/2021 - 16:02
توفي بتاريخ 18 / 2 / 2021 العميد الركن المتقاعد توفيق تقي من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 2 / 2021 الساعة 7.00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت، إلى حسينية بلدة كفرفيلا – النبطية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 في مدافن البلدة المذكورة.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أرقام الهواتف التالية:
- زوجة الفقيد ندى نور الدين تقي: 033083 / 03.
- إبنة الفقيد نورما: 070725 / 03.
- شقيق الفقيد حسن: 650145 / 03.
- شقيق زوجة الفقيد العميد المهندس علي نور الدين:656558 / 03.
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Date:
الخميس, فبراير 18, 2021