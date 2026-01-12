توفي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٢ العميد الركن المتقاعد جان فرح (٥۹۰۰۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٤ الساعة ۱۱.۰۰ من مستشفى سيدة مارتين - جبيل إلى كنيسة مار يعقوب الرعوية - جبيل، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٠٠.

تُقبل التعازي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ١٣ و٢٠٢٦/١/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بابن شقيقة الفقيد السيد جان كلود فرح على رقم الهاتف: ٠٣/١١٠٦١١.