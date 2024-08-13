توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣ العميد الركن المتقاعد جرجس الحصباني (٥۹۰۰۳۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤ الساعة ۱۰:۳۰ من مستشفى سرحال - انطلياس (الربوة) إلى كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس - الرابية - البياضة حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۲:۰۰ في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/٨/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بزوجة الفقيد السيدة ماري متّى على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۲۱۱۰۰٤.