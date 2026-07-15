توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٤ العميد الركن المتقاعد جرجس الخوري (۷۲۰۰۱٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ الساعة ١٠.٠٠ من مستشفى أوتيل ديو إلى كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر - كسروان حيث يُقام المأتم الساعة ١٥.٠٠، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة أرده - زغرتا.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٥ ولغاية الساعة ١٩.٠٠، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ لغاية الساعة ١٥.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.