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Published by lebarmy5 on أربعاء, 07/15/2026 - 18:35
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٤ العميد الركن المتقاعد جرجس الخوري (۷۲۰۰۱٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٤ العميد الركن المتقاعد جرجس الخوري (۷۲۰۰۱٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ الساعة ١٠.٠٠ من مستشفى أوتيل ديو إلى كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر - كسروان حيث يُقام المأتم الساعة ١٥.٠٠، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة أرده - زغرتا.
تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٥ ولغاية الساعة ١٩.٠٠، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ لغاية الساعة ١٥.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الأربعاء, يوليو 15, 2026