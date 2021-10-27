توفي بتاريخ 27 / 10 / 2021 العميد الركن المتقاعد جهاد شاهين من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 29 / 10 / 2021 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون - عندقت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 29 / 10 / 2021 قبل الدفن وبعده وبتاريخ 30 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 31 / 10 / 2021 و 1 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديسة تريز الطفل يسوع - المنصورية (بيت مري)، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجة الفقيد السيدة ميراي:03/319031 - 03/393975.

- إبن الفقيد الصيدلي جول: 03/445149.