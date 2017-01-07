توفي بتاريخ 30 / 6 / 2017 العميد الركن المتقاعد جورج الحروق شقيق العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 2 / 7 / 2017 الساعة 11.30 من مستشفى سان شارل – الحازمية حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 في كنيسة دير مار إلياس الطوق – زحلة.

تقبل التعازي بتاريخي 2 و 3 / 7 / 2017 إبتداء من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الدير المذكور أعلاه وبتاريخ 4 / 7 / 2017 إبتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون دير بيت السيدة لرهبانية القلبين الأقدسين – الحدث – بولفار الرئيس كميل شمعون (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد ميشال الحروق 03/808070 ).