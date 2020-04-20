توفي بتاريخ 20 / 4 / 2020 العميد الركن المتقاعد جورج صفير من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 4 / 2020 الساعة 14.00 من مستشفى بحنس – بكفيا إلى كنيسة السيدة – شويا حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية :