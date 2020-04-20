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Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 04/21/2020 - 13:26
توفي بتاريخ 20 / 4 / 2020 العميد الركن المتقاعد جورج صفير من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 20 / 4 / 2020 العميد الركن المتقاعد جورج صفير من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 4 / 2020 الساعة 14.00 من مستشفى بحنس – بكفيا إلى كنيسة السيدة – شويا حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.
تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية :
- زوجة الفقيد السيدة نجاة صفير خليوي: 101017 / 03
- السيد سيمون الترك خليوي: 309214 / 03
- السيد عصام مدور خليوي: 616603 / 71
- السيد جان ابو فرحات خليوي: 309213 / 03
- السيد ربيع أبو جودة خليوي: 302052 / 03
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Date:
الاثنين, أبريل 20, 2020