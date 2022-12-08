توفي بتاريخ 11 / 8 /2022 العميد الركن المتقاعد جورج يعقوب من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 13 / 8 /2022 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة الصعود – الضبيه، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في مسقط رأسه بيت ملات – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 14 / 8 /2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار سمعان العامودي- بيت ملات - عكار وبتاريخي 15 و16 / 8 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود – الضبيه أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

- زوجة العميد الركن المتقاعد جورج يعقوب (كلودين عيد): 015091 /03.

- إبنه (المهندس جوني): 124845 /03.

- إبنته (اماندا): 141627 /03.

- ابنته (غايل): 660511 /71.