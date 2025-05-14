توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٥/۱٤ العميد الركن المتقاعد حسن الخطيب (٧۱۰۰۷۰) شقيق كل من العميد الركن المتقاعد المتوفى حسين الخطيب (٦٦٠٠٠٤) والعميد المتقاعد تحسين الخطيب (۸۲۰۱۸۰) جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ الساعة ۱۸:۳۰ في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ ۱٥ و١٦ و٢٠٢٥/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ٢١:٠٠ في دار طيبة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ ۲۰۲٥/٥/۲۰ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مسجد الخاشقجي - قاعة الدكتور محي الدين برغوث.