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Published by lebarmy5 on أربعاء, 05/14/2025 - 16:05
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/٥/۱٤ العميد الركن المتقاعد حسن الخطيب (٧۱۰۰۷۰) شقيق كل من العميد الركن المتقاعد المتوفى حسين الخطيب (٦٦٠٠٠٤) والعميد المتقاعد تحسين الخطيب (۸۲۰۱۸۰) جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ الساعة ۱۸:۳۰ في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.
تُقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ ۱٥ و١٦ و٢٠٢٥/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ٢١:٠٠ في دار طيبة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ ۲۰۲٥/٥/۲۰ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مسجد الخاشقجي - قاعة الدكتور محي الدين برغوث.
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Date:
الأربعاء, مايو 14, 2025