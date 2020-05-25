توفي بتاريخ 25 / 5 / 2020 العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 26 / 5 / 2020 الساعة 11.30 من مستشفى قلب ياسوع إلى كنيسة سيدة الذروع – شليفا – البقاع حيث يقام الماتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في الكنيسة المذكورة.

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