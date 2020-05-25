Published by lebarmy13 on اثنين, 05/25/2020 - 15:58

توفي بتاريخ 25 / 5 / 2020 العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 26 / 5 / 2020 الساعة 11.30 من مستشفى قلب ياسوع إلى كنيسة سيدة الذروع – شليفا – البقاع حيث يقام الماتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

 

  • زوجة الفقيد السيدة رلى ، خليوي: 878583 / 03
  • شقيقه السيد أنيس اسكندر ، خليوي: 908478 / 03
  • العقيد فادي وهبه ، خليوي : 584819 / 03 – رباعي :7319
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Date: 
الاثنين, مايو 25, 2020