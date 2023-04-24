توفي بتاريخ 23 / 4 / 2023 العميد الركن المتقاعد حنا نخله من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 26 / 4 / 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى صالة المجمع الرعوي مار أنطونيوس الكبير – الدوار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 17.00.

تقبل التعازي بتاريخ 25 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 26 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في الصالة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بزوجته على رقم الهاتف 979279 /76.